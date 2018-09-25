İşitme kaybı yaşayan küçük Elif'in ameliyatına döviz kuru engeli

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da işitme kaybı yaşayan, biyonik kulak (koklear implant) takılması için ameliyat olmayı bekleyen 1,5 yaşındaki Elif Satılmış, cihazlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) hastanelere verilen ödemeye yapılan 7 bin 500 liralık zam diliminin, hastanelerle cihazı temin eden firmalar arasında anlaşmazlığa neden olması ve döviz kurundaki artış nedeniyle mağduru oldu. Ameliyatı iptal edilen kızı için üzülen Nurcan Satılmış, çaresiz kaldıklarını belirterek, "Tedavisi varken kızımın sağır ve dilsiz kalmasını istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.

SGK tarafından hastanelere cihaz alımı için verilen ücretlere yapılan 7 bin 500 liralık zam dilimi, cihazı temin eden firmalar ile paylaşılamayınca biyonik kulak ameliyatları durdu. Firmalar ile hastanelerin uzlaşması beklenirken, artan döviz kuru, sorunun büyümesine neden oldu. Bu durum, biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyen çocukların da mağdur olmasına yol açtı. Trabzon'un Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Nurcan ve Ahmet Satılmış çiftinin doğuştan işitme kaybı yaşayan ve bionik kulak takılmasını bekleyen 1,5 yaşındaki kızları Elif Satılmış da mağdur oldu. Satılmış ailesi, 3 çocuğundan biri olan kızlarının sağlığına kavuşması için ayladır beklerken, firmalar ile hastanelerin uzlaşamamaları nedeniyle ameliyatın iptal edildiğini öğrenince yıkıldı. Aile, anlaşmazlığın giderilmesiyle kızlarının sağlığına kavuşmasını bekliyor.

'KIZIM SAĞIR VE DİLSİZ KALMASIN'

Kızlarının tedavisi için aylardır uğraş verdiklerini anlatan anne Nurcan Satılmış, ameliyatın iptal edildiğini öğrenmeleri üzerine hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. 'Kızımın yaşıtları gibi sağlıklı olabilmesi için 2 yaşında olmadan ameliyatın yapılması gerekiyor' diyerek gözyaşı döken anne Nurcan Satılmış, "Elif 16 aylık. Doğuştan işitme engelli. Tedavisi var mı diye hastane hastane dolaştık. En son Ankara’da kızımın bir yaşından sonra biyonik kulak ameliyatı olup işitebileceğini öğrendik. Tedavi süreci başladı. Ameliyat tarihini alabilmek için çok uğraştık. Mayıs ayında Ekim 16’da ameliyat tarihi aldık ve gün saymaya başladık. Günler bir türlü geçmiyordu bizim için, çok heyecanlıydık. Sonra bir telefon geldi, ‘Dövizdeki dalgalanmalar yüzünden ameliyat yapılamıyor’ diye. Sarsıldık. Dünyamız başımıza yıkıldı. Ülkemizde bu ameliyatı başka hastanelerin de yaptığını öğrendik. Tekrar araştırma süremiz başladı. Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne başvurduk. Kızım Elif için tekrar aynı tetkikler yapıldı ve kurban bayramı sonrası ameliyat olmasına karar verildi. Çok mutlu olduk. Ümitlerimiz yeniden yeşermeye ve heyecanlanmaya başladık. Sonra bir telefon daha geldi. Döviz kurundan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nin de etkilendiği söylendi. Yaşamış olduğumuz hayal kırıklığını anlatamam. Tedavisi varken kızımın dilsiz ve sağır olmasını istemiyorum" dedi.

'ÇARESİ VAR' DEDİLER, ÇARESİZ BIRAKTILAR'

Biyonik kulak ameliyatına hazırlık olarak aylardır işitme cihazı kullandıklarını ifade eden Ahmet Satılmış ise çaresiz kaldıklarını söyledi. Ahmet Satılmış, "Mağdur durumda, çaresiz bekliyoruz. Bize 'çaresi var' dediler, ama bizi çaresiz bıraktılar. Ameliyat gününü beklerken dövizdeki dalgalanmalar karşımıza çıktı. Firmalar yüksek fiyat istiyor, ama hastaneler bunu kabul etmiyor. Çocuğumun günahı ne? Kur farkı düzelir ama çocuklarımızın sağlığı gittikten sonra neye yarar. Benim en büyük kızım ikinci sınıfa gidiyor, 'Baba elif bizim gibi duymayacak mı? Kardeşim sağır ve dilsiz mi kalacak' diye soruyor. Bir baba için çok zor sorular” diyerek yetkililerden yardım istedi.