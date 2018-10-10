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İşitme ve konuşma engelli Uğur, 15 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli Uğur Emol'dan (18), 15 gündür haber alınamıyor.

İşitme ve konuşma engelli Uğur, 15 gündür kayıp

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli Uğur Emol'dan (18), 15 gündür haber alınamıyor. Ailesi, görenlerin ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.
Taşkesik Mahallesi'nde yaşayan işitme ve konuşma engelli Uğur Emol'dan, 25 Eylül'den beri haber alınamıyor. Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunulan ailesi, endişeli bir bekleyiş içinde, Uğur Emol'dan gelecek bir haberi bekliyor. Uğur Emol'un daha önce de ortadan kaybolduğu ancak 2 gün sonra evine döndüğü belirtildi.
Uğur Emol'un, bir sünger fabrikasında ustabaşı olan babası Ramazan Emol (48), "Perişan durumdayız. Hiçbir sorunumuz yoktu. 24 Eylül'de, kızımın Bursa'da düğünü vardı. Oraya gittik ve düğünden geri döndük. O zamana kadar her şey yolundaydı. Fakat 25 Eylül'de işten eve geldiğimde oğlumu göremedim. İlk başta dışarıda geziyordur diye düşündüm. Fakat gün içerisinde hiç eve gelmedi. O tarihten bu yana oğlum kayıp. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Lütfen gören olursa haber etsin. Sağır ve dilsiz olduğu için kendini tam ifade edemiyor olabilir. Çok endişeliyiz" diye konuştu.

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İşitme ve konuşma engelli Uğur, 15 gündür kayıp

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