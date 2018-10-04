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İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 08:09 | Son Güncelleme

Karşı cinsle iletişim kuramayan 51 yaşındaki işkadını, nedenini öğrenmek için hipnoz edildi. Hipnoz sırasında küçükken tacize uğradığını anlattı.

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Birbirinden ünlü işadamlarının gizlice gittiği Anadolu Yakası'ndaki bir hipnoz merkezi, geçtiğimiz aylarda şoke eden bir olaya ev sahipliği yaptı. İş ve cemiyet dünyasının 51 yaşındaki çok ünlü bir ismi, karşı cinsle ilişki kurmakta zorlandığı için arkadaşlarının tavsiyesiyle soluğu bu merkezde aldı.

Erkeklerle aynı ortamda tek başına kalmaktan dahi çekinen başarılı işkadını, bilinçaltında yatan nedeni öğrenmek için hipnoz edildi. Şoke eden gerçek ise bu sırada ortaya çıktı.

'ANLATIRSAN SENİ DE ANNENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

51 yaşındaki işkadını, uyutulduğu sırada hipnoterapiste çocukken yaşadığı Ankara'da yan evdeki komşusu tarafından tacize uğradığını anlattı. Ünlü işkadınını, tacizcinin kendisine "Bunu kimseye anlatırsan seni de anneni de öldürürüm" dediğini de anlattı.

Uyandığında farkında olmadan kendi anlattığı anılarını duyan sosyetik, şoke oldu. Tacizcisinin kimliğini bulmak için birkaç hafta uğraşan işkadını, mazisinden çıkan bu şoku atlatmak içinse şimdilerde Amerika'da tatilde... (Takvim)

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