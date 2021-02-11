İskambil kağıtları ile "ahlak" mesajı

Malatya’da polis ekipleri Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ruhsatsız bir kıraathaneye düzenlediği baskında 130 TL ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Polisler, iskambil kağıtları ile "ahlak" yazarak, kumar oynayanlara mesaj verdi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynayan 4 şahsa idari işlem uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 130 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci C.Y. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca şahıslar hakkında Covid-19 tedbirleri kapsamında çıkan genelgelere aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. Bu arada, Çavuşoğlu Mahallesi’nde de, bir kıraathanenin açık olduğu ve içeride 5-6 şahısın polis tarafından görülmesi üzerine, işyeri sahibine kapalı olması gereken işyerinin açık ve faaliyette olması ile ilgili idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Ekipler baskında ele geçirilen para ve iskambil kağıtlarını sergiledi. İskambil kağıtları ile "Ahlak" yazarak, kumar oynayanlara yönelik denetimlerin süreceği mesajını verdi.



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