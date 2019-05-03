İskandinav Hava Yolları'nda grev sona erdi

KOPENHAG (AA) - Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yolları (SAS) ile pilotlar arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıktı.

Alınan bilgiye göre, İskandinav Hava Yolları’nda 26 Nisan’dan bu yana grev yapan Danimarka, İsveç ve Norveç Pilot Derneğine bağlı bin 409 pilot, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınması üzerine grevi sonlandırdı.

SAS ile pilotların 3 yıllık toplu sözleşme üzerinde uzlaştıkları ve pilotların yüzde 3,5 daha fazla maaş artışı ve daha iyi çalışma şartları elde ettiği kaydedildi.

Grev nedeniyle 4 bin 15 seferin iptal edildiği ve SAS’ın günlük ekonomik kaybının yaklaşık 50 milyon kron (44,5 milyon lira) olduğu belirtildi.

Grev sonucu 381 bin 507 yolcusu mağdur olan SAS’ın bir gün içinde normal uçuş planına dönmesi bekleniyor.

