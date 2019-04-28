İskandinav Hava Yolları’nın bin 200 seferi grev sebebiyle iptal

İskandinav Hava Yolları (SAS) pilotlarının başlattığı grev sonucu hava yolunun düzenlediği bin 200 sefer iptal edildi.

İskandinav Hava Yolları’nın pilotlarının maaşlarını yetersiz buldukları gerekçesi ile Cuma günü başlattıkları grev sonucu SAS’ın düzenlediği bin 200 uçuş iptal edildi. Hava yolundan yapılan açıklamada yaşananlardan dolayı kurumun derin üzüntü içerisinde olduğu belirtilerek, “Pilotların devam eden grevleri sebebi ile müşterilerimizin Pazartesi ve Salı günü iptal edilecek uçuşlardan etkilenmeleri sonucu çok üzgünüz. İskandinavya ve çevresinde, Pazartesi günü gerçekleşmesi planlanan 667 uçuşun iptal edilmesi sonucu 61 bin yolcu etkilenecek. Salı günü ise 49 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

