HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İskandinav ülkesinden dikkat çeken karar: Rusya ile olan sınırlarına çit örmeye başladılar!

İskandinav ülkesinden dikkat çeken karar: Rusya ile olan sınırlarına çit örmeye başladılar!

28.02.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Rusya sınırında yapılması planlanan 200 kilometrelik çitin inşasına başladığı bildirildi.

İskandinav ülkesinden dikkat çeken karar: Rusya ile olan sınırlarına çit örmeye başladılar!

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından güvenlik önlemlerini artıran Finlandiya, Rusya sınırında yapılması planlanan 200 kilometrelik çitin inşasına başladı. Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda Rusya sınırındaki Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşası için orman temizliği ile çalışmaların başladığı ifade edildi.

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar” Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Açıklamada, yol inşaatı ve çit montajının ise gelecek ay başlayacağı aktarılarak, üç kilometrelik pilot projenin haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

ax

2025'TE TAMAMLANACAK

Pilot uygulamanın ardından büyük bölümü güneydoğuda olmak üzere 70 kilometrelik çiti ise 2025'e kadar tamamlamayı hedefleyen Finlandiya, yaklaşık 380 milyon euro maliyetle Rusya ile olan bin 300 kilometrelik sınırının 200 kilometresini çitle çevirmeyi planlıyor.

Gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörlerle donatılacak çitin özellikle hassas alanlarda 3 metreden yüksek olması bekleniyor. Finlandiya'nın sınırları, şu anda hayvanların yanlış tarafa geçmesini önlemek için tasarlanmış hafif ahşap çitlerle çevrili bulunuyor.

Rusya'da verilen seferberlik emri sonrası komşu ülkeler Rus akını ile karşılaşmıştı. Estonya, Letonya ve Polonya da Rusya ile olan sınırlarında güvenliği artırmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem!İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem!
24 katlı o binayı yapan müteahhit konuştu: 'Yıkılma ihtimali yok'24 katlı o binayı yapan müteahhit konuştu: 'Yıkılma ihtimali yok'
'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler
Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Rusya çit

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız

Bakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'

'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.