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Iskarta meyve kavgası: 3 yaralı

15.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir meyve suyu fabrikasından ıskarta meyve almak isteyen iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Adana’da bir meyve suyu fabrikasından ıskarta meyve almak isteyen iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 12 Şubat günü Tahir (32) ağabeyi Veysi Aykol (44) ve arkadaşları Mustafa Turgay (44) meyve suyu fabrikasına ıskarta meyve almaya geldi. Bu arada aynı fabrikaya ıskarta meyve almak için Vedat Aksoy (22) Hıfsıllah Darhan (40) ile Ekrem (53), İsmet (39) ve Muhittin Efetekin (41) kardeşler de geldi. İki grup ıskarta malları alabilmek için bir biriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Tahir (32) ağabeyi Veysi Aykol (44) ve arkadaşları Mustafa Turgay (44) silah ve sopalarla yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bu sırada, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede yaralama olayına karışan zanlıları yakaladı. Zanlılar ifadelerinde meyve suyu fabrikasından ıskarta meyve almaya geldiklerini ancak karşı tarafın “burada bizden başka kimse mal alamaz” dediğini bu nedenle kavga çıktığını öne sürdü.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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