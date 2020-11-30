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İskeçe müftüsüne ırkçı saldırı!

30.11.2020 09:32 | Son Güncelleme:
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İskeçe müftüsüne ırkçı saldırı!

Batı Trakya’da kimliği belirsiz kişiler, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin şehir merkezinde ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın asansörüne kırmızı boya ile hakaret ve ırkçı tehditler içeren yazılar yazdı.

Asansörün aynasına “En iyi Türk, ölü Türktür” ve küfürlü başka ifadeler yazan saldırganlar, daha sonra kayıplara karıştı. Şikâyet üzerine olay yerine gelen polis soruşturma başlattı.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise açıklamayla olayı kınadı. Açıklamada, “Söz konusu olay Yunanistan’da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk Azınlığı’nın varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz” denildi.

'İNSAN HAKLARINI HATIRLAYIN'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabında “Batı Trakya’da İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete’nin evine yapılan saldırıyı kınıyorum. Türk azınlığın haklarını koruma sorumluluğunu taahhüt edenlerin dikkatini çekiyorum. Umarım AB, saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabında “İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye önelik saldırıyı şiddetle kınıyor, Batı Trakya’da Türk azınlığına ve temsilcilerine yönelik ırkçı gruplar tarafından sürdürülen nefret dolu tutumun faillerinin Yunanistan makamlarınca bir an önce adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.


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