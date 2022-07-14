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İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete kimdir? Ahmet Mete ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

14.07.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı taziye mesajı sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete kimdir? Ahmet Mete ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Ayrıntılar haberimizde...

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete kimdir? Ahmet Mete ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkalrı sorgulamaları sürdürüyor. Peki İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete kimdir? Ahmet Mete ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Detaylar haberimizde...

İSKEÇE SEÇİLMİŞ MÜFTÜSÜ AHMET METE KİMDİR?

Ahmet Mete, 1965 yılında İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi.

Ahmet Mete, İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamladı. Ardından da, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi.

Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitiminin ardından, 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu.

Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı.

2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi.

AHMET METE'NİN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Yunanistan'da, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı İskeçe kentinin müftüsü Ahmet Mete bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

AHMET METE KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Ahmet Mete 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Mete için hükümet kanadından taziye mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mete'nin vefatı nedeniyle eşi Atike Mete ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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