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İskeçe'de durdurulan donduruculu tırda 41 mülteci bulundu

06.11.2019 10:34 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın kuzeyindeki İskeçe kentinde bir tırın donduruculu dorsesinde 41 mülteci bulundu. Tırın soğutma sisteminin bozuk olduğu belirtildi. Afgan olduğu öne sürülen mültecilerin üçte birinin nefes alma güçlüğü çektiği ve yedisinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İskeçe'de durdurulan donduruculu tırda 41 mülteci bulundu

Yunanistan'ın kuzeyindeki İskeçe kentinde bir tırın donduruculu dorsesinde 41 mülteci bulundu. Tırın soğutma sisteminin bozuk olduğu belirtildi. Afgan olduğu öne sürülen mültecilerin üçte birinin nefes alma güçlüğü çektiği ve yedisinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İngiltere'nin Essex bölgesinde geçtiğimiz ay 39 Vietnamlı mülteci Belçika'dan gelen ve soğutma sistemi açık olan bir tırın kasasında donarak ölmüştü.

'Kamyon Türkiye'den geliyordu, Gürcü sürücü gözaltında'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Polis Sözcüsü Theodoros Hronopulos bir otoyolda durdurulan kamyonun 40 yaşındaki Gürcistan vatandaşı sürücüsünün gözaltına alındığını söyledi.

Sözcü, "Soruşturmamız sürüyor ama kamyonun Türkiye'den geldiğine inanıyoruz. Kamyon Selanik'e gidiyordu. Ama mültecilerin hangi ülkeye gitmeye çalıştıklarını bilmiyoruz" dedi.

Hronopulos TIR'ın üzerinde hiçbir yazı ya da logo olmadığı için şüphe çektiğini, Yunanistan üzerinden diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin Yunan adalarına gitmek yerine karayoluna yönelmeye başladıklarını söyledi.

2015'teki mülteci akını sırasında Yunan adalarına Türkiye'den çoğunluğu Suriyeli bir milyondan fazla kişi gelmişti. Adalardaki mülteci kamplarında 35 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşları bu kişilerin çok kötü koşullarda yaşadığına dikkat çekiyor.

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