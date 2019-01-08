İskele demiri hırsızları kamera görüntülerinden yakalandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 4 bin lira değerindeki iskele demirlerini çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde yapımı devam eden apartman inşaatının önüne kamyonetle gelen F.K. ve akrabası H.K., bir süre çevreyi kontrol etti. Ardından iki akraba, açık alanda bulunan iskele demirlerini kamyonete yükledi. Bu sırada yanlarından yürüyerek geçen kişiye aldırış etmeyen iki şüpheli, 4 bin lira değerindeki demirlerle olay yerinden ayrıldı. İnşaat sahibi Mürsel İnci, iskele demirlerinde azalma olduğunu fark edince, güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızlık olayını gören İnci, polise giderek şikayetçi oldu. Gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği F.K. ve H.K’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda hurdacılık yapan V.S.’ye sattıkları demirler alınarak sahibine teslim edildi. V.S. hakkında da çalıntı mal almaktan işlem yapıldı. F.K. ve H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı. 480 LİRAYA SATMIŞLAR İnşaat sahibi Mürsel İnci, "O kadar rahatlar ki; kendi mallarını alırlar gibi, alıp gitmişler. Polisimiz sağ olsun yakaladı, ama mahkemeden serbest bırakıldı. Niye bıraktı anlamadım. Bu bizi üzdü. Beklemiyordum bunların serbest kalmalarını. 4 bin lira değerindeki malzemeyi 480 liraya satmışlar" dedi.

