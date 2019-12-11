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İskele devrildi, 3 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

Bartın’ın Kozcağız Beldesinde ıslah çalışması yapılan alanda iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Kozcağız Beldesi’nde meydana geldi.

İskele devrildi, 3 işçi yaralandı

Bartın’ın Kozcağız Beldesinde ıslah çalışması yapılan alanda iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kozcağız Beldesi’nde meydana geldi. Hasankadı Beldesinden Kozcağız Beldesine gelen ırmak kenarında dere ıslah çalışması için kurulan iskelede çökme meydana geldi. Olay yerinde çalışan işçilerden Musa Kapucu, Güngör Yılmaz ve Kerim Turgut devrilen demirlerin altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Demirlerin altında mahsur kalan 3 işçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Tedavileri için hastaneye kaldırılan 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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