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İskele yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 21:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar Feribot iskelesi yolunda 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gebze-Eskihisar arasındaki yolda Mustafa E.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar Feribot iskelesi yolunda 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gebze-Eskihisar arasındaki yolda Mustafa E. idaresindeki 34 HP 3746 plakalı otomobil, Barış C. idaresindeki 41 UR 639 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Meliha Turhan, Nazmiye ve Nezaket Erdoğan yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nazmiye Erdoğan ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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