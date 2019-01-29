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İskelede demirli yolcu vapurunda yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:44 | Son Güncelleme

İZMİT'te, iskelede kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, demirli haldeki 'Karamürsel Alp' adlı yolcu vapurunun güvertesinde yangın çıkardı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, iskelede kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, demirli haldeki 'Karamürsel Alp' adlı yolcu vapurunun güvertesinde yangın çıkardı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, gemide ufak çapta hasar meydana geldi. Olay, öğleden sonra Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan marinada meydana geldi. İskele üzerinde babalardan birine kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım, demirli halde bulunan ve şu an bakımda olduğu için yolcu taşımayan 'Karamürsel Alp' isimli yolcu vapurunun güvertesinde yangına neden oldu. Alevleri fark eden işçiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, öte yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Gemide ufak çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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