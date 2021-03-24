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  4. İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı

İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı

24.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı çevrede devriye görevini yapan bir bekçi denize girerek kurtardı.Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçe sahilindeki iskeleden dün S.Ş.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı çevrede devriye görevini yapan bir bekçi denize girerek kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçe sahilindeki iskeleden dün S.Ş. isimli 15 yaşındaki genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Genç kızın denize düştüğünü gören ve çevrede o sırada devriye görevi yapmakta olan bekçi Hasan Kulaç üzerindeki üniformayı çıkartarak denize atladı. Genç kızı kıyıya çıkartmayı başaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, kayalıklardan sahile çıkartılan genç kızın büyük şok yaşadığı gözlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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