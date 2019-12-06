HABER

İskeleden düşen inşaat işçisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:00 | Son Güncelleme

 SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, iskelede çalışırken dengesini kaybedip, beton zemine düşen inşaat işçisi Nadir Çınar (54), hayatını kaybetti.

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, iskelede çalışırken dengesini kaybedip, beton zemine düşen inşaat işçisi Nadir Çınar (54), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Köklüce köyü İncesu mezrasında meydana geldi. Evli, 4 çocuk babası Nadir Çınar, Kültür Mantarı Üretim Tesisi inşaatında elektrik tesisatı çalışması yapmak için iskeleye çıktı. İddiaya göre Çınar, çalışırken bir anda dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Çınar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çınar, kurtarılamadı. Çınar'ın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

PARTNER Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata döndü Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata döndü
Aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandıAranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı
GÜNCELLEME - Samsun'da saha bekçisini öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli yakalandıGÜNCELLEME - Samsun'da saha bekçisini öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Fransa uyarısı

Bakanlık'tan Fransa uyarısı!

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı!

Ağrı ve Bingöl'de peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İki ilimizde peş peşe depremler!

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir’in ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.