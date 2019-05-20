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İskeleden düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, kurduğu iskelede binanın yağmur giderlerini tamir eden Bayram Okumuş (36), 15 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.  Olay, Kapaklı'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi Yeşil Cami Caddesi üzerindeki 3 katlı bina önünde meydana geldi.

İskeleden düşen işçi öldü

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, kurduğu iskelede binanın yağmur giderlerini tamir eden Bayram Okumuş (36), 15 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Kapaklı'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi Yeşil Cami Caddesi üzerindeki 3 katlı bina önünde meydana geldi. Bayram Okumuş, apartmanın su giderlerini tamir etmek için kurduğu iskeleye çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Okumuş, 3'üncü kata denk gelen, 15 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Okumuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bayram Okumuş'un cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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