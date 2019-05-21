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İskeleden düşen su tesisatçısı ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek binasının inşaatındaki demir iskeleden düşerek ağır yaralanan su tesisatçısı Sami Ö.

İskeleden düşen su tesisatçısı ağır yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek binasının inşaatındaki demir iskeleden düşerek ağır yaralanan su tesisatçısı Sami Ö. (66) kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi ek binasının inşaatında meydana geldi. Su tesisatçısı Sami Ö., çıktığı demir iskelede dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düştü. Başının üzerine düşerek ağır yaralanan Sami Ö., işçilerin haber vermesi üzerin olay yerine gelen sağlık ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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