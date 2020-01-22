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İskelen düşen işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, inşaatta çalışan Çetin Çelik iskeleden düşerek yaralandı.

İskelen düşen işçi yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, inşaatta çalışan Çetin Çelik iskeleden düşerek yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Çetin Çelik binanın dışında kurulan iskelede çalıştığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Çetin Çelik’in yaralandığını gören arkadaşları 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çetin Çelik’e ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çetin Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İskelen düşen işçi yaralandı

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