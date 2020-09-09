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İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

İzmir’de bir binanın en üst katına tabela asmak için kurdukları iskelenin halatı kopunca 2 işçi adeta ölümden döndü. İşçilerden biri, binanın son katındaki camı ayağıyla kırarak kendisini binanın içine attı.

İzmir’in Konak ilçesine bağlı İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda öğle saatlerinde gerçekleşen olayda iddialara göre, 2 işçi bir binanın en son katına tabela takmak için iskele kurdu. Vincin halatlarından birinin gevşediğini fark eden işçiler, binanın çatısında bulunan iskele demirine tutunurken o esnada halat koptu. İskele, büyük bir gürültüyle düşerken binada bulunan camları da parçaladı.

ÇATIYA TIRMANARAK HAYATINI KURTARDI

İskelenin düştüğünü, işçilerinde binanın en üst katında mahsur kaldığı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İskelenin büyük bir gürültüyle düştüğü anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken iskele demirine tutunan işçi ise binanın camını ayağıyla kırarak kendisini binanın içerisine attı.

İskelenin halatının gevşediğini fark eden diğer işçi ise halatlara çatıya tırmanarak hayatını kurtardı.

İzmir’in en işlek caddelerinden birinde meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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