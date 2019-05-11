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İskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yüzmek için girdiği Dalyan Kanalı’nda, yaklaşık 40 metre mesafedeki Çandır Mahallesi İskelesi’ne ulaşmak isteyen Ali Demirtaş (27), boğularak hayatını kaybetti.

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yüzmek için girdiği Dalyan Kanalı’nda, yaklaşık 40 metre mesafedeki Çandır Mahallesi İskelesi’ne ulaşmak isteyen Ali Demirtaş (27), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Köyceğiz Gölü’nü İztuzu Plajı’na bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki Dalyan Kanalı’nda meydana geldi. Kavaklıdere ilçesinde oturan ve fırıncılık yaptığı öğrenilen Ali Demirtaş, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte günübirlik gezmek için Dalyan’a geldi. İki arkadaş, Dalyan Kanalı’ndaki iskelede oturduktan sonra, Demirtaş, suyun yaklaşık 40 metre ilerisindeki, Çandır Mahallesi İskelesi’ne yüzmek istedi. Bir süre yüzen Demirtaş, daha sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nden dalgıç istedi. Olay yerine sevk edilen 3 kişilik dalgıç ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından, Demirtaş’ın cansız bedenine ulaştı.

Talihsiz gencin cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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