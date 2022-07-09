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İşkembe nasıl temizlenir, kokusu nasıl giderilir? İşte işkembe temizlemenin püf noktaları!

09.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşkembenin nasıl temizleneceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşkembe temizliği sağlık açısından dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Zahmetli olduğu için parçalara ayırarak temizlemek daha kolay olacaktır. Peki işkembe nasıl temizlenir, kokusu nasıl giderilir? Merak edilen bu soruların yanıtı haberimizde. İşte işkembe temizlemenin püf noktaları...

İşkembe nasıl temizlenir, kokusu nasıl giderilir? İşte işkembe temizlemenin püf noktaları!

İşkembenin nasıl temizleneceği ve bunu yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. 'işkembe nasıl temizlenir, kokusu nasıl giderilir?' sorusunun yanıtına ve işkembe temizlemenin püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?

İşkembe önce soğuk suyla yıkanmalıdır. Sağlık açısından bunu birkaç kez yapmakta fayda vardır. İşkembenin en az 5 - 6 kez yıkanması tavsiye edilir.

İŞKEMBE TEMİZLEMENİN PÜF NOKTALARI

Tencerede kaynatılan suyun içine 1 yemek kaşığı karbonat koyun. Karbonat döktüğünüz suyu bir müddet karıştırın.

İşkembeyi kaynayan suya koyun ve birkaç dakika bekletip çıkarın. İşkembeyi 1-2 dakika suda bekletmek yeterlidir. Aksi halde sertleşebilir.

İşkembeyi sudan alın ve kesme tahtasının üstünde üst kısımdaki tabakayı sıyırın. Sonra da bol su ile yeniden yıkayın ve haşlayın.

İşkembe temiz olduktan sonra dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

İŞKEMBE KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Öte yandan işkembe yapmak isteyen vatandaşlar genel olarak işkembeyi temizleme ile birlikte işkembenin kokusundan şikAyetçi olabilirler.

İşkembe, karbonat vasıtası ile temizlenebildiği gibi evi kaplayan işkembe kokusu da kolay bir şekilde giderilebilir.

Bir kabın içerisinde 4 Yemek kaşığı karbonat ile 4 yemek kaşığı su koyulur. Bu karışım ortamda bulunun işkembe kokusunu rahat bir şekilde giderecektir. Elde kalan kokunun giderilebilmesi için de eli, koku gidene kadar bu kabın içinde bekletmek gerekir.

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