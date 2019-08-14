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İşkembeler yola döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde öğrenci yurduna bağışlanan kurbanlıkların sakatatları karayoluna saçıldı.Kurban Bayramı’nda öğrenci yurduna bağışlanan büyükbaş kurbanlıkların kesiminin ardından sakatatları gömülmek üzere kamyona yüklendi.

Bursa’nın İznik ilçesinde öğrenci yurduna bağışlanan kurbanlıkların sakatatları karayoluna saçıldı.
Kurban Bayramı’nda öğrenci yurduna bağışlanan büyükbaş kurbanlıkların kesiminin ardından sakatatları gömülmek üzere kamyona yüklendi. Plakası alınamayan kamyonun sürücüsü A.D, İznik-Orhangazi karayolunda seyir halindeyken kamyonun arka kapağı açıldı. Kamyon kasasında yüklü tonlarca işkembe İznik Devlet Hastanesi önünde yola saçıldı. 50 metre boyunca dökülen işkembeler, kepçe yardımı ile yoldan kazınıp yeniden kamyona yüklendi. İşkembe kokan yol itfaiye ekiplerince yıkandı.

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