İşkence edip öldürdüler, hiçbir şey olmamış gibi eğlendiler

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ocak 2018'de Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede'nin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, olayın tek görgü tanığı Burcu Çelik dinlendi. Mahkemede ağlayarak konuşan Burcu Çelik, "Kennedy Taomwabwa Dede'nin işkence yapılırken yardım çığlığı attığını" anlattı. Dede'yi öldürenlerin olay geçesinde, yaşananları keyifle anlattığını söyleyen Çelik, "Gece pizza çağırdılar yediler" dedi.

Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede, Nidai Şanlı adlı zanlının bin dolar parasını çaldığı iddiasıyla Gazimağusa'ya bağlı Çanakkale Göleti bölgesinde işkence edildikten sonra öldürüldü. Dede'nin cesedi, bölgede oynayan çocuklar tarafından bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis, Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu'yu gözaltına alındı.

OLAYI DAKİKA DAKİKA ANLATTI

Zanlıların yargılanmasına dün de devam edildi. Mahkeme heyeti, olayın tek görgü tanığı olan Burcu Çelik'i dinledi. Olay günü Zekeriya Kurucu ile araçta olduğunu ifade eden Çelik, Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur'un Dede’yi, tekme, tokat, yumruk, taş ve elektroşok cihazıyla dövdüğünü belirtti. Çelik olayla ilgili şunları söyledi:

"Olay günü, Ozan arabayı sürdü, biz de Simge ile arkaya oturduk. Nidai Şanlı araçla çıktı, biz de onları takip ettik. Nereye gittiğimizi bilmiyordum, araçların arasında 10 metre vardı. Çukur gibi bir yere indik. Önde Zekeriya’nın arabası vardı. Nidai geldi arabanın yanına. Ozan’ın kapısının yanından Simge’ye 'Dövecek misiniz?' diye sordu, Simge 'Evet' deyip indi. Simge evet deyince, ben de onun arkasından indim ve koştum. Sonra, Simge bana, ‘Telefonları al git, sen dayanamazsın’ dedi. Kafamı çevirip baktığımda, Onur siyahi bir şahsı arkasından tutuyordu, kaçmasın diye. Etrafta su vardı. Zekeriya’nın arabasının ışığı açıktı, net olarak gördüm. Görünce bağırdım, Nidai yanıma geldi. Elinde elektroşok cihazı vardı. Simge’yle konuştuğum sırada, Nidai, elektroşok cihazıyla adama zarar veriyordu. Vurup, elektro şok basıyordu. Yumruk attığını gördüm. Adam yere düştü, Nidai, iki elini birleştirip adamın üzerine atladı.”

‘SİMGE TAŞLA VURUYORDU’

Gördüğü durum karşısında bağırmaya başladığını ifade eden Burcu Çelik şöyle devam etti:

"Nidai Şanlı yanıma gelip, elektroşok cihazıyla, 'Sen de vuracaksın' diyerek beni tehdit etti. Sonra Simge geldi, ‘O dayanamaz, rüyalarına girer. O daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadı’ dedi. 16 yaşındaydım. Çok korkardım. Şu an bile olsa ne tepki veririm bilmem. Yere oturdum, sesleri, adamın yardım çığlıklarını duymamak için kulaklığımı taktım, müzik açtım. Ağlıyordum. Zekeriya’nın arabasının ışığı sönmüştü. Zekeriya yanıma geldi, ‘Burcu, burada en çok ikimiz üzülüyoruz, baksana Simge bile vuruyor’ dedi ve baktığımda Simge’nin taş attığını gördüm."

OLAYI KEYİFLE ANLATTILAR

Olaydan sonra arabalara binerek Nidai Şanlı'nın evine gidildiğini belirten Çelik, "Nidai, yanıma geldi, ‘O adam benim bin dolarımı çaldı’ dedi. ‘Nerede?’ dedim. O da orada bıraktık. ‘Ya ölürse?’ dedim. O da ‘Ölmeyecek, üç günü daha var. Paramı vermezse, ölecek’ dedi ve beni içeriye götürdü. Dede'yi döven sanıklar evde olayı keyifle anlattılar. Simge Dağdur, Dede'ye vurmadığı ve ağladığı için Zekeriya ile alay etti" diye konuştu.

Burcu Çelik ifadesine şöyle tamamladı: “Evde, Nidai, Simge’ye adamın ayağını niçin kırmadın?’ diye sordu, Simge de ‘Denedim ama kıramadım’ dedi. Sonra, pizza çağırıp yediler.“

Duruşma 25 Kasım'a ertelendi.

