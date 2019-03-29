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İşkence ettiği oğlu ölen anne tutuklandı -TAMAMI

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 18:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, annesi Özge K.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, annesi Özge K. tarafından işkence edildiği ileri sürülen Osman Çınar K. (6) yaşamını yitirdi. Çocuğun uzun süre aç kaldığı, vücudunda darp ve yanık izleri olduğu belirlendi. Biri 3, diğeri 9 yaşındaki diğer 2 çocuğunun da vücutlarında darp izleri bulunması üzerine polis tarafından gözaltına alıp, adliyeye sevk edilen Özge K. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.K.'nin eşi M.K.'nin de 'uyuşturucu satmak' suçundan bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Osman Çınar K., dün evlerinde aniden fenalaşınca Torbalı'daki özel hastaneye kaldırıldı. Bitkin haldeki çocuğun yapılan muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yanık izleri olduğu belirlendi. Uzun süre aç kaldığı tespit edilen Osman Çınar K., tedaviye alındı. Ancak, durumu ağır olan Osman Çınar K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI; EŞİ DE CEZAEVİNDE

İşkence ve eziyete bağlı olarak aşırı kilo kaybından yaşamını yitirdiği belirtilen çocuğun evine giden jandarma ekipleri, Osman Çınar K.'nin kardeşi Ö.K. (3) ve ağabeyi Ş.Ç.K.'nin (9) de vücutlarında darp izlerine rastlandı. Jandarma, çocuklarına işkence ettiği ileri sürülen anne Ö.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Ö.K., mahkemece tutuklanıp, Şakran Cezaevi'ne gönderildi. Ö.K.'nin eşi M.K.'nin de 'uyuşturucu satmak' suçundan bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

Osman Çınar K.'nin cenazesi bugün öğle Ayrancılar Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ KARDEŞ KORUMAYA ALINACAK

Öte yandan, ölen Osmar Çınar K.'nin, kendisi gibi işkence edildiği belirlenen ağabeyi ve kardeşinin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından devlet korumasına alınması için İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği bildirildi.

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