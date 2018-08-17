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İşkence gören köpek engellilerin "Dost"u oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

Van'da kimliği belirsiz kişilerce çuvala sarıldıktan sonra telle bağlanan ve çöp konteynerine atılan köpeği, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki engelliler sahiplendi - İmkanlarıyla yaptıkları kulübeye yerleştirdikleri köpeğe "Dost" adını veren engelliler, akademinin yeni üyesinin tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor - Akademi Müdürü Ömer Durmiş: - "Dost artık sokakta çöplüğe mahkum değil, vicdansız insanların ellerinde şiddete maruz kalmıyor. Akademinin 51 personeli ve aktif 518 kursiyerinden sürekli sevgi ve şefkat görüyor" - Bedensel engelli Meral Avcı: - "Yemesini, içmesini artık biz sağlayacağız. Bundan sonra ona gözümüz gibi bakacağız. O artık emin ellerde"

MESUT VAROL - Van'da kimliği belirsiz kişilerce çuvala sarıldıktan sonra telle bağlanan ve çöp konteynerine atılan köpeğe, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki engelliler sahip çıktı.

Özalp karayolunda 23 Temmuz'da işkenceye maruz kalan ve ardından telle bağlanarak çöp konteynerine atılan sokak köpeğinin hayvan barınağındaki tedavisi tamamlandı.

Kısa sürede sağlığına kavuşturulan köpeği, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki engelliler sahiplendi.

Kendi çabalarıyla yaptıkları kulübeye yerleştirdikleri köpeğe "Dost" ismini veren engelliler, akademinin yeni üyesinin tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Sıcak yuvasına kavuşturulan ve kısa sürede merkezin maskotu haline gelen köpek, günün belli saatlerinde engelliler tarafından mama ve suyu verilerek yürüyüşe çıkarılıyor.

Merkez Müdürü Ömer Durmiş, tele bağlanmış halde ölüme terk edilen köpeği koruma altına aldıklarını söyledi.

Özel gereksinimli bireylerle adını "Dost" koydukları köpeğin iki haftadır bakımını üstlendiklerini anlatan Durmiş, hayvanın geldiği günden bu yana muazzam şekilde değiştiğini bildirdi.

"Dost, ilk başlarda kesinlikle yanımıza yaklaşmazken, elimizi uzattığımızda dahi kaçarken şimdi büyük bir heyecan ve sevinçle bize doğru geliyor." diyen Durmiş, engellilerin her gün düzenli olarak "Dost"a su ve mamasını verdiğini söyledi.

"Dost"un sağlık durumuyla ilgili iyi bir gelişme katedildiğini ifade eden Durmiş ,"Sadece Dost'un kazanımı olmadı, Dost da bize çok kazanım sağladı. Öncellikle hayvan sevgisini diri tutma adına bize vesile oldu. Daha önce akademide herhangi bir hayvanımız yoktu. Şu an Dost ile beraber kursiyerlerimiz hayvan sevgisini görüyor." dedi.

- "Dost için kötü günler geride kaldı"

Durmiş, akademinin kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalarla ülkede örnek teşkil ettiğini dile getirerek, "Dost için kötü günler geride kaldı. Bu saatten sonra onun için yeni bir kapı aralandı. Her anlamda gerekli hizmeti sunacağız." diye konuştu.

Daha önce hayvanlardan ve özellikle de köpeklerden korkan engellilerin Dost ile bu ön yargılarını kırdığını aktaran Durmiş, şunları belirtti:

"Dost ile beraber her hayvanın saldırgan olmadığı, onlara zarar vermeyeceği izlenimi oluştu. Dost'a korkarak uzatılan sevgi elleri artık daha rahat şekilde uzatılıyor. Karşılıklı olarak büyük bir sevinç ve mutluluk ortamı oluştu. Dost'un ilk günlerde bir kulübesi bile yoktu. İlk olarak engellilerimizle güzel bir kulübe inşa etti. Buraya gelen misafirlerin Dost'un hayat hikayesini bilmeleri için bir künye yaptık. Kulübenin üzerinde Dost'un hayat hikayesini bulabilirsiniz. Dostun artık bir evi var ve başıboş değil. 'Dost' artık sokakta çöplüğe mahkum değil, vicdansız insanların ellerinde şiddete maruz kalmıyor. Akademinin 51 personeli ve aktif 518 kursiyerinden sürekli sevgi ve şefkat görüyor."

- "Ona gözümüz gibi bakacağız"

Bedensel engelli Meral Avcı da Dost'un artık emin ellerde olduğunu belirterek, "Dost'u bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. Dost ile yeni yeni tanıştık ve onu çok sevdik. Ona her şekilde yardım edeceğiz. Ona çok iyi bakacağımızdan eminiz. Yemesi, içmesini artık biz sağlayacağız. Bundan sonra ona gözümüz gibi bakacağız. O artık emin ellerde." dedi.

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Engelsiz Yaşam işkence köpek Van

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