Sıcak yuvasına kavuşturulan ve kısa sürede merkezin maskotu haline gelen köpek, günün belli saatlerinde engelliler tarafından mama ve suyu verilerek yürüyüşe çıkarılıyor.

Kendi çabalarıyla yaptıkları kulübeye yerleştirdikleri köpeğe "Dost" ismini veren engelliler, akademinin yeni üyesinin tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor.

"Dost, ilk başlarda kesinlikle yanımıza yaklaşmazken, elimizi uzattığımızda dahi kaçarken şimdi büyük bir heyecan ve sevinçle bize doğru geliyor." diyen Durmiş, engellilerin her gün düzenli olarak "Dost"a su ve mamasını verdiğini söyledi.

"Dost"un sağlık durumuyla ilgili iyi bir gelişme katedildiğini ifade eden Durmiş ,"Sadece Dost'un kazanımı olmadı, Dost da bize çok kazanım sağladı. Öncellikle hayvan sevgisini diri tutma adına bize vesile oldu. Daha önce akademide herhangi bir hayvanımız yoktu. Şu an Dost ile beraber kursiyerlerimiz hayvan sevgisini görüyor." dedi.

- "Dost için kötü günler geride kaldı"

Durmiş, akademinin kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalarla ülkede örnek teşkil ettiğini dile getirerek, "Dost için kötü günler geride kaldı. Bu saatten sonra onun için yeni bir kapı aralandı. Her anlamda gerekli hizmeti sunacağız." diye konuştu.

Daha önce hayvanlardan ve özellikle de köpeklerden korkan engellilerin Dost ile bu ön yargılarını kırdığını aktaran Durmiş, şunları belirtti: