HABER

İşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

TRABZON’da boynuna bağlanan çamaşır ipiyle sürüklenip, yaralı olarak fındık bahçesinde ölüme terk edilen köpeğe, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) sahip çıktı.

İşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılar

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da boynuna bağlanan çamaşır ipiyle sürüklenip, yaralı olarak fındık bahçesinde ölüme terk edilen köpeğe, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) sahip çıktı. TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Şikâyette bulunduk” dedi.
Kentte, 15 Ekim'de Beştaş Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden Dilara Kalfa, fındık bahçesinde hareketsiz yatan yaralı köpeği gördü. Telef olduğu zannettiği köpeğin nefes aldığını fark eden Kalfa, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (TRAHAYKO) arayarak yardım istedi. Bulunduğu yerden alınan yaralı köpek, getirildiği dernekte, Ortahisar Belediyesi veteriner ekiplerince tedaviye alındı. Boğazına bağlanan çamaşır ipiyle sürüklenip, boğazındaki derin kesiklerle fındık bahçesinde ölüme terk edilen köpeğin durumunun ağır olduğu belirtildi. Köpeğe işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
'KÖPEĞİ İLK GÖRDÜĞÜM ANI UNUTAMIYORUM'
Köpeği ilk gördüğü anın aklından çıkmadığını anlatan Dilara Kalfa, "Köpeği gördüğümde üzerinde sinekler uçuşuyordu, kurtlanmıştı. Yanına gittiğimde hayvanın nefes aldığını fark ettim. Can çekişiyordu. Su ve yemek verdik. Çok susamıştı. Belli ki günlerce aç kalmıştı. Dernek üyeleri aldı getirdi ve tedavisini yapmaya başladı. Köpeği ilk gördüğüm o anları hiç unutamıyorum” dedi.
‘YARASINDAN BİR AVUÇ KURT TEMİZLEDİK’
TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise ağır işkenceye maruz kalan köpeğin ölüme terk edildiğini belirterek, hayvanlara yönelik şiddetin, kabahat kapsamından çıkarıp, suç haline gelmesini öngören yeni yasanın bir an önce yürürlüğe geçmesi gerektiğini söyledi. Kurban, "Hayvan çok kötü şartlarda bakılmış, ölüme terk edilmiş. Belli ki boğazına çamaşır ipi geçirilmiş. Ya hayvan o iple bir yere bağlandı, orada bağlı tutuldu, ya da asılıp öldürülmeye çalışıldı. Bu hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Biz yarasından bir avuç kurt temizledik. Gerekli yerlere şikâyetlerde bulunduk. Yeni yasaya göre ceza çok daha fazla ve caydırıcı olacak. İnşallah bu yasa bir an önce çıkar. Bu bize ulaşan bir vaka. Acaba bize ulaşmayan daha neler var. Şiddet ve sevgi hayvanda öğrenilir. Bugün hayvana şiddeti uygulayan kişi, yarın çocuklara, komşusuna şiddet uygular” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılarİşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılarİşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılarİşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılar

Burun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojilerBurun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojiler
’Mobil Eğitim Tırı’ yarının sürücülerini bilgilendiriyor’Mobil Eğitim Tırı’ yarının sürücülerini bilgilendiriyor
Amerika, İngiltere ve Fransa'ya bıttım sabunu satıyorAmerika, İngiltere ve Fransa'ya bıttım sabunu satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.