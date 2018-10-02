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İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 07:11 | Son Güncelleme

Hatay’da evde asılı bulunup intihar ettiği öne sürülen bir yıllık Medine Kara’nın günlüğü ortaya çıktı. Genç kadının günlükte eşi Ahmet Kara’nın (38) kendisine uyguladığı şiddeti yazdığı öğrenildi.

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir yıllık evli olan Medine Kara, 8 Eylül 2017'de evde asılı olarak bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı otopsi raporunda, genç kadının vücudunda doku bozukluğu tespit edilirken, iki bacakta morarmış alan, sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi.

Ancak otopsi raporunda Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yazıyordu. Rapor üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.

MEDİNE'NİN AİLESİ İTİRAZ ETTİ

Ancak Medine'nin ailesi, kızlarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık yeniden soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan kocanın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Kara, "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. O gün yine tartışmıştık. Daha önce de mutfak tüpünü açarak intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.

TESADÜFEN GÜNLÜĞÜ BULUNDU

Sabah Gazetesi'nden Murat Karaman'ın haberine göre; Olaydan sonra kapısına kilit vurulan eve gidip, kardeşine ait eşyaları alan abla Nuray Değirmenci (46) tesadüfen Medine'ye ait günlüğü buldu. Bebek yastığı içine gizlenmiş günlüğü okuyan abla dehşete düştü. Kardeşinin intihar etmediğini, eşi tarafından öldürüldüğünü iddia eden acılı abla, "Herkes günlüğüne güzel anılarını yazarken, talihsiz kardeşim çektiği acıları yazmış. Olaya intihar süsü vererek, onu iple asan kocasıdır. Eşi cenazeye bile gelmedi" dedi. Nuray Değirmenci, tesadüfen bulduğu günlüğü soruşturmayı sürdüren savcılığa teslim edecek.

'AĞZIMA SİLAH DAYADIN'

Günlükte şu satırlar dikkat çekiyor: "Eve ruhsatsız silah getirerek defalarca beni tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde 'aileni öldürürüm seni öldürürüm' dedin. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin., Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem."

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hatay medine kara ahmet kara cinayet intihar

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