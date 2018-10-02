İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir yıllık evli olan Medine Kara, 8 Eylül 2017'de evde asılı olarak bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı otopsi raporunda, genç kadının vücudunda doku bozukluğu tespit edilirken, iki bacakta morarmış alan, sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi.

Ancak otopsi raporunda Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yazıyordu. Rapor üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.

MEDİNE'NİN AİLESİ İTİRAZ ETTİ

Ancak Medine'nin ailesi, kızlarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık yeniden soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan kocanın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Kara, "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. O gün yine tartışmıştık. Daha önce de mutfak tüpünü açarak intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.

TESADÜFEN GÜNLÜĞÜ BULUNDU