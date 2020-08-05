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  4. İşkence Komitesi'nden Erdoğan'a çağrı: Kötü muameleyi durdur

İşkence Komitesi'nden Erdoğan'a çağrı: Kötü muameleyi durdur

05.08.2020 09:44 | Son Güncelleme

Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nin, Türkiye'deki kötü muamelelere dair son raporunda sert eleştiriler yer alıyor.

Komite, Erdoğan'a da kötü muameleyi durdurma çağrısı yapıyor.Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nin (CPT), bugün kamuoyuna sunacağı raporunda Türkiye'de cezaevleri ve polis merkezlerindeki olumsuz koşullar ve kötü muamele eleştirildi. Komite, Türkiye'deki cezaevleri ve polis merkezlerine ilişkin hazırladığı 2019 raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da gözaltındakilere kötü muameleyi durdurmasını talep etti.

Raporda, gözaltında veya cezaevlerinde kötü muamele yapılmasına kesinlikle müsamaha gösterilmediğine dair güvenlik güçlerine açık ve net mesaj verilmesi gerektiğinin altını çizildi. CTP'nin hazırladığı raporda, işkenceye müsamaha gösterilmeyeceğine dair mesajın da ülkenin en üst siyasi makamından gitmesi gerektiği, bunun da ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğuna işaret edildi.

CTP, 2019 yılında Türkiye'deki çok sayıda cezaevi ve polis merkezini ziyaret edildiğini, bu ziyaretler sırasında raportörlerine polis tarafından yapılmış çok sayıda kötü muamele uygulamasının iletildiğini belirtiyor. CTP raportörleri, kendilerine aktarılan vakaların çoğunda dayak veya kötü muamelenin ya kişileri itirafa zorlama amacıyla ya da cezalandırma amacıyla yapıldığına da dikkat çekiyor.

Vaka sayısı 2017 ile aynı

Raporda, 2017 yılı ile karşılaştırıldığında aktarılan kötü muamele iddialarının görece ağır olmadığını, diğer yandan vaka sayısının aynı kalmasının oldukça endişe verici olduğuna da vurgu yapıldı.

CTP, sorumlu Türk makamlarının rapordaki iddiaları geri çevirdiğini ve şiddet uygulayarak itirafa veya bilgi almaya zorlamanın olağan bir uygulama olmadığını ilettiklerini de kaydetti.

Komite Öcalan'ın koşullarını da eleştirdi

CTP'nin raporunda, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarına ilişkin de eleştiriler yer aldı. Komite'nin raportörleri, 2019'da ziyaretin gerçekleştiği sırada, İmralı'da kalan dört tutuklunun haftada dokuz saat dışında tecrit şartları altında tutulduğuna işaret ederek bu durumu eleştirdi.

Avrupa Konseyi organı olan Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nin merkezi Strasbourg'da bulunuyor ve hazırlanan raporlar bağlayıcı bir nitelik taşımıyor.

dpa/ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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