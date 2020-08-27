İşkence sonucu ölen Özge Sevinç’in şiddetle geçen hayatı

İşkence sonucu hayatını kaybeden Özge Sevinç, Kütahya'nın Simav ilçesinde sonlanan 28 yıllık kısa hayatı boyunca tarifi zor acılara maruz kaldı.

Ailesinin anlatımına göre, Özge henüz 17 yaşındayken aile evinden ayrılıp evlenmişti. Bu evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Ancak ev hayatı iyi gitmiyordu. Kocasından şiddet görmeye başlamıştı. Şiddete dayanamaz bir hale gelince Özge, boşanmaya karar verdi. Çocuğuyla beraber yeni bir hayata yelken açma umuduyla ilk evliliğini sonlandırdı.

Bu boşanmanın ardından Cihan B. adlı bir adamla tanıştı. Resmi nikah kıymadılar. İmam nikahıyla beraber yaşamaya başladılar. İmam nikahlı eşi Cihan B., bir süre sonra cezaevine girdi. Özge bu sırada bir kere daha anne oldu. Cihan B. tutuklanınca, iki çocuğu ve imam nikahlı olduğu adamın annesi Elif B. ile beraber yaşamaya başladı.

Genç kadının ailesinin iddiasına göre, oğlu içeri girdikten bir süre sonra Elif B., Özge'yi para karşılığı satmaya başladı. Ailesiyle görüşmesine izin verilmeyen Özge, Nisan ayında 65 yaşındaki Ahmet Sevinç ile zorla evlendirildi.