"İşkence" yapan Suriyeli'ye Almanya'da hapis cezası

adlı sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan diğer sanık hakkındaki kararın sonbaharda verilmesi bekleniyor.Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi Suriye Devleti’nin de taraf olarak gösterildiği cinayet ve işkence davasında ilk kararını açıkladı. Dava, Suriye’de devlet eliyle işlenen cinayet ve işkence suçlarıyla ilgili dünyada görülen ilk olma özelliği taşıyor.

Çarşamba günü görülen duruşmada mahkeme, işkence ve ağır derecede özgürlüklerden alıkoyma suçlamalarında bulunduğu sanıklardan 44 yaşındaki Eyad A.'yı, "insanlığa karşı suçlara yardım ve yataklık ettiği" gerekçesiyle dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında Federal Savcılık beş buçuk yıl hapis cezası talep ederken, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istemişti.

Duruşmada baş sanık olarak yargılanan Enver R. ile ilgili kararın ise sonbahara kadar verilmesi bekleniyor.

İddianamede, sanıklar A. ve R.'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı Suriye İstihbarat Servisine mensup olduğu öne sürüldü.