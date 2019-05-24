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İşkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde önce dövülen sonra gözü oyulan yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı.

İşkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı

Mahir ALAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde önce dövülen sonra gözü oyulan yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı. Veterinere götürülen yavru kedi tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde vatandaşlar yerde kanlar içinde buldukları yavru kediyi veterinere götürdü. Veteriner tarafından muayenesi yapılan yavru kedinin dövüldükten sonra bir gözünün kesici aletle oyulduğu belirlendi. Yavru kedi tedaviye alınırken, şikayet üzerine harekete geçin polis, kediye işkence yapan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İşkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındıİşkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındıİşkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındıİşkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı

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