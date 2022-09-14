İşkenceci at sahibinin cezası belli oldu! Barınakta çalışacak

Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde 12 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre Levent Y., yürümeyen atına işkence yaparken görüntülenmiş, bu da sosyal medyada yayılınca gözaltına alınmıştı. Zanlı ifadesinde pişman olduğunu söyleyip alkollü olduğunu belirttikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakemliğine çıkartılan zanlıya hakim ders gibi ceza verdi. Zanlı hayvan barınağında 15 gün çalışmak koşuluyla serbest kaldı.

''OMZUM KIRIK''

Ayrıca zanlının dövdüğü atın üzerinden düşerek dün akşam omzunu kırdığı da ortaya çıktı. Zanlının önümüzdeki günlerde hayvan barınağında çalışmaya başlaması bekleniyor. Şahsın bir vatandaş tarafından çekilen görüntüsünde de pişman olduğunu söylediği ve omzunun kırık olduğu görüldü.

(İHA)

