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  4. İşkenceci at sahibinin cezası belli oldu! Barınakta çalışacak

İşkenceci at sahibinin cezası belli oldu! Barınakta çalışacak

14.09.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ata işkence işkence yapan Levent Y. için 15 gün hayvan barınağında çalışma cezası verildi. Yürüyemediği için hayvana eziyet eden Levent Y., ifadesinde pişman olduğunu dile getirip, omzunun kırık olduğunu ve o gün sarhoş olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde 12 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre Levent Y., yürümeyen atına işkence yaparken görüntülenmiş, bu da sosyal medyada yayılınca gözaltına alınmıştı. Zanlı ifadesinde pişman olduğunu söyleyip alkollü olduğunu belirttikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakemliğine çıkartılan zanlıya hakim ders gibi ceza verdi. Zanlı hayvan barınağında 15 gün çalışmak koşuluyla serbest kaldı.

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''OMZUM KIRIK''

Ayrıca zanlının dövdüğü atın üzerinden düşerek dün akşam omzunu kırdığı da ortaya çıktı. Zanlının önümüzdeki günlerde hayvan barınağında çalışmaya başlaması bekleniyor. Şahsın bir vatandaş tarafından çekilen görüntüsünde de pişman olduğunu söylediği ve omzunun kırık olduğu görüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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