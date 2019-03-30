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İşkenceden ölen Osman Çınar'ın ağabeyi ile kardeşi yakınlarına teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 20:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, annesi Özge K.

İşkenceden ölen Osman Çınar'ın ağabeyi ile kardeşi yakınlarına teslim edildi

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, annesi Özge K. (28) tarafından işkence edilerek öldürüldüğü ileri sürülen Osman Çınar K.'nın (6), ağabeyi Ş. Ç. K. (9) ve kardeşi Ö. K. (3) yakınlarına teslim edildi. Çocukların, İstanbul'daki yakınlarının yanında yaşayacağı öğrenildi.
İnönü Mahallesi'nde yaşayan Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencisi Osman Çınar K., geçen perşembe günü evinde aniden fenalaşınca Torbalı'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bitkin haldeki çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde, darp ve yanık izleri tespit edildi. Uzun süre aç kaldığı belirlenen Osman Çınar K., tedaviye alınmasına rağmen kurtarılamadı. İşkenceye bağlı olarak aşırı kilo kaybından hayatını kaybettiği belirtilen çocuğun evine giden jandarma ekipleri, kardeşi Ö. K. ve ağabeyi Ş.Ç.K.'nın da vücudunda darp izlerine rastladı. Jandarma, çocuklarına işkence yaptığı ileri sürülen anne Ö.K.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen anne Ö. K. tutuklandı. Ö. K.'nın eşi M.K.'nın ise bir süredir uyuşturucu satmak suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi. Osman Çınar K.'nın cenazesi ise dün Ayrancılar Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BABAYA 3 GÜN İZİN VERİLDİ, ÇOCUKLAR YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden Osmar Çınar K.'nın, kendisi gibi kötü muamele gördükleri belirlenen ağabeyi ve kardeşi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cezaevindeki baba M.K.'ya 3 gün izin verilirken, bugün yakınlarıyla Torbalı'ya gelerek çocukları aldı. Çocukların, M.K.'nın İstanbul'da yaşayan dedesi ve diğer yakınlarının yanında kalacağı öğrenildi.

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