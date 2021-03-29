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  4. İşkencenin böylesi! Kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürüklediler

İşkencenin böylesi! Kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürüklediler

29.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'da bir kadını kamyonetin arkasına bağlayarak sürüklediler. Kisumu kentinde yaşanan olayda metrelerce sürüklenen kadının seyyar satıcı olduğu öğrenildi. Polise ait aracın arkasında sürüklenen kadının görüntüleri ülkede infiale yol açtı. Tepkiler üzerine kent valisi, polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Kenya’da kamyonet arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadınının görüntüleri ülkede tepkilere yol açtı. Kisumu kentinde meydana gelen olayda, polise ait kamyonetin arkasında seyyar satıcı kadının metrelerce sürüklendiği ifade edildi. Kadının neden sürüklendiği belirtilmezken, olaya ait görüntüde, çevredeki kişilerin, "Daha hızlı gaza bas" diyerek bağırdığı belirtildi.

'POLİSLER AÇIĞA ALINDI'

Kisumu Valisi Anyang ’Nyong’o olaya ilişkin yaptığı açıklamada," Kadını sürükleyen polisler açığa alındı. Polisler hakkında an itibariyle soruşturma başlatılmıştır" dedi. Yaralanan kadının hastane yerine polis merkezine götürülmesi ise tepkilerin artmasına neden oldu.

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DHA


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