İşkencesine maruz kaldığı eşini öldüren kadının şok ifadesi

Antalya’da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce darp edip ölümle tehdit eşini av tüfeği ile öldüren Melek İpek, "Eşim benim adıma ruhsatlı olan yivli av tüfeğiyle içeri girdi. Bana ’Son duanı et kelimeyi şahadet getir’ dedi. Tüfeği bana doğrulttu. Ben de öldürmemesi için yalvardım. Tüfeği ateşleyeceğini anlayınca çocuklarımın önüne geçtim. İki kızım birbirine sarılmış ağlıyorlardı. Eşimin elindeki tüfeği elimle ittim, amacım çocuklarımı uzaklaştırmaktı. Bu esnada eşim ateş etti, çıkan mermi camdan dışarı gitti, biz yaralanmadık. Eşim tekrar tüfeği bana doğrulttu, ben tekrar öldürmemesi için yalvardım. İki kızımın eşim tarafından öldürüleceği düşüncesi ile çok korkup kızlarımın üstüne kapandım. Bu sefer tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Bundan dolayı gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım" dedi.

Döşeemaltı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde önceki gün gece boyunca ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce darp eden servis şoförü 36 yaşındaki Ramazan İpek’i av tüfeği ile vurarak öldüren, 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Melek İpek’in ifadeleri kan dondurdu.

Ev hanımı Melek İpek ifadesinde, eşi Ramazan İpek ile liseden arkadaş olduklarını ve 12 yıllık eşi olduğunu belirtti.

Evlikten 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları olduğunu anlatan İpek, “ 3 yıl önce bu şuan ki mevcut evimize taşındık. Burada kiracıyız. Evliliğimiz başından beri maddi sıkıntılardan kaynaklana huzursuzluk ve kıskançlıkları vardı. Sürekli kavga ediyorduk beni tokatla ve tekme ile dövüyordu. Ailem bu evliliğe karşı çıktığı için bende ayrılmak istemedim. Çok dayak yediğim zaman karakola gidip ifade vermeyi çok istedim. Ancak eşim her defasında eşim, özellikle büyük kızımın doğumundan sonra, kendisini şikayet edersem, ”Sen koruma kararı alırsın ben ifade verir çıkarım döndüğümde senide çocuğu da sülaleni de öldürürüm" diye konuştu.

”Tehditler"

Eşinin silahlara olan tutkusu ve güvenlik işi yapması nedeniyle bu tehditleri yapabilme korkusu ile şikayet edemediğini ifade eden Melek İpek, “ Bundan 7 ay önce bir kavgamızda beni tekme ve tokatla yaraladıktan sonra av tüfeğinin namlusunu ağzıma sokarak kurma kolunu koyup içi dolu vaziyette, “ ’Seni burada öldürüp kıyma yapar köpeklere yediririm, kimse senin izini bile bulamaz’ diyerek tehdit etti.

10 yıl önce ilk kızına hamileliğinde eşi Ramazan İpek’in, M.A. isimli 17-18 yaşlarındaki kızı eve getirdiğini, korkudan ve endişenden dolayı bir şey söyleyemediğini dile getiren Melek İpek, “ Bu kızı o zaman hayatta olan küçük kardeşinin kaçırdığını ve bizim evde kalacağını söyledi. Ben işin böyle olmadığını hissetmiştim. Birkaç gün sonra odaya girdiğimde eşimin bu kızı alından öptüğünü görünce tartışmaya başladık. Eşim bana kızın saçında kül vardı onu üflediğini söyledi. Kızım doğduktan sonra ona karşı gelirsem beni ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Doğum yaptıktan sonra 10 gün ailemin evine gittim, geri döndüğümde yatak odasında o kızın çıplak yattığını gördüm. Kucağımda bebeğimle sinir krizi geçirdim. Kavga etmeye başladık, beni yine ölümle tehdit etti. Bu kız 3-4 ay bizimle yaşadı. M.A ile bu kızın ilişkisinin yaklaşık 7-8 yıl sürdü. Yaklaşık 1 yıl önce yine bu kızı eve getirdi. Kız ayrılmak istediğini söyledi Ramazan sinirlendi. Bana, bugün yaptığı gibi M.A.’yı kelepçeledi. Yumruk ve tekme atma suretiyle vurdu. Evde bulunan av tüfeğinin dipçiğiyle vurdu. Ben bu duruma engel olmaya çalıştım ancak silahı bana doğrultup ’Bu işe karışırsan seni öldürürüm’ dedi. Ben de korktum ve müdahale edemedim" dedi.

"Kıskançlık krizi"

Yine bir kavgalarının ardından Ramazan İpek’in kendisine av tüfeği ile arkadan ateş ettiğini ileri süren Melek İpek, “ Kurşun ayağımın kenarına geldi. Hayatım bu şekilde korkuyla geçti. Bu sıkıntılarımı yaşadığım bölgedeki bir çok insan bilir. Eşim alkol kullanırdı, nadiren evde de içerdi. Keneviri de yanımızda içerdi. 15 gün önce sigarayı bıraktım. Canım sigara istemesin diye kendime özen göstererek, saçlarımı boyattım, kıyafetlerime dikkat ettiğim için sırf bu sebeple eşim,” Sen kesin beni aldatıyorsun, sen birini mi buldun, benimi aldatıyorsun, seni nefes aldırmadan öldürürüm” diyordu” şeklinde konuştu.

"Mesajlaşmalar"

Olay gecesi yaşananları da tek tek anlatan İpek, “Ben OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikanın personel servisini ben çektim. 19.00’da eve döndüm. Biraz oturduk eşimde tuhaf tavırları vardı. Kıskançlıkları uzun süredir devam ediyordu. Akşam yemeğini yedik. Eşim abdest aldı. Normalde namaz kılan bir insan değildir. Cep telefonundan dua açıp dinledi. Çocuklarım ve ben diğer odadaydık. Ne yaptığını anlamadık. 10 dakika sonra yanımıza geldi. Aynı odada oturmamıza rağmen benim telefonuma, WhatsApp üzerinden ’Ben ayrılmak istiyorum’ diye mesaj attı. Ben de ’Sen bilirsin’ diye cevap attım. Tekrar, ’Bizim için en iyisi bu olacak” diye mesaj attı. Bende,”Keyfin bilir” diye cevap verdim. Yeniden, ‘Diğer odaya gider misin’ diye mesaj attı. Ben de cevap vermeden çocukları alarak diğer odaya gittim." Aynı evin içerisinde mesajlaşmaya devam etti. "Eşim ’Çocukların velayeti hakkında konuşmak istiyorum, madem gelmiyorsan çocukların biri sende biri bende kalsın’ diye mesaj attı. Ben de ’İkisi de sende kalsın ayırmayalım, ben nasıl olsa daha sonra senden çocukları alırım’ diye mesaj attım. Bu şekilde boşanmamız üzerine mesajlaştık. Ancak hiç konuşmadık" dedi.

"Gece boyu işkence iddiası"

Saat 22.30 sıralarında çocuklarıyla uyumaya hazırlandıklarını anlatan İpek, “Eşim benim adıma ruhsatlı olan yivli av tüfeğiyle içeri girdi. Tüfeğim normalde salonda duvara dayalı kılıfın içinde dururdu. Bana ’Son duanı et kelimeyi şahadet getir’ dedi. Tüfeği bana doğrulttu. Ben de öldürmemesi için yalvardım. Tüfeği ateşleyeceğini anlayınca çocuklarımın önüne geçtim. İki kızım birbirine sarılmış ağlıyorlardı. Eşimin elindeki tüfeği elimle ittim, amacım çocuklarımı uzaklaştırmaktı. Bu esnada eşim ateş etti, çıkan mermi camdan dışarı gitti, biz yaralanmadık. Eşim tekrar tüfeği bana doğrulttu, ben tekrar öldürmemesi için yalvardım. Bu sefer tüfeği çocuklarımıza yöneltti. Beni "Sana önce çocuklarının acısını yaşatacağım, sonra seni öldüreceğim’ diye tehdit etti. Ben iki kızımın eşim tarafından öldürüleceği düşüncesi ile çok korkup kızlarımın üstüne kapandım. Bu sefer tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Bundan dolayı gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım. Saçımdan sürükleyerek diğer odaya getirdi burada yumruk ve tekme ile yüzüme ve vücuduma vurdu. Cebimdeki telefonu aldı kafama ve yüzüme telefonla vurdu. Çığlık attığım için susmamı söyledi ve boğazımı şiddetli bir şekilde sıktı. Bunun etkisiyle gözlerim yerinden çıkacak gibi oldu, karardı. ’Diğerlerine daha azını mı yaptığımı düşünüyorsun’ diye bağırdı. Elinden kurtuldum, kaçmaya çalışırken yakaladı yumruk ve tekme atmaya başladı. Çığlık atmaya devam edince tekrar boğazımı sıktı bu esnada ben bayıldım" diye konuştu

"Tecavüz"

Kendine geldiğinde üzerinde kıyafetlerinin olmadığını gördüğünü ifade eden İpek, “Ellerim kelepçeliydi. Boynum ellerime, ellerim ayaklarıma, eşimin avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde banyoda buldum. Eşim bana soğuk su tutuyordu. Kendime biraz geldiğimde eşimin bana tecavüz ettiğini acıyla hissettim. Bu arada ben üşüdüğüm için tir tir titriyordum. Eşim ise banyoda çıplak vaziyette bir şey olmamış gibi duş alıyor, duvarları yıkıyordu. Duvarda ve klozetin üstünde kan izlerim vardı bunları yıkıyordu. Banyoyu temizledikten sonra ayrıldı. Eşim 15-20 santim uzunluğundaki bıçakla geri geldi. Ben yerde cenin pozisyonunda olacak şekilde banyoda bekliyordum. Sol göğsümün altına bıçağı dayadı, sol eli bıçağı tutuyordu. Sağ eliyle baskı yapıp bana ’Buranın biraz daha altından bıçaklarsam ciğerine girer, biraz üstüne sokarsam kalbini delerim ama buradan yaparsam daha çok acı çekerek ölürsün’ derken vücudumun farklı bölgelerinde bıçağı gezdirerek ucunu hissettiriyordu. Ben o an bıçakla keseceğini hissettim sürekli ağlayarak öldürmemesi için yalvarıyordum. Çığlık atıp yardım isteyemiyordum, çünkü bağırdığım takdirde öldüreceğim yönünde tehdit etti. Seni öldüreceğim çocukları da buraya yatıracağım" ifadesinde bulundu.

"Önden ellerimi kelepçeledi"

Eşinden uğradığı şiddet karşısında çocukların bağırdığını anlatan Melek İpek, “ Çocukları odadan çıkmamaları konusunda uyardı. Çocukları görmedim ve seslerini duymadım. Ellerimi çözdü, kelepçeyi çıkarttı ve ’duşunu al kapıda bekliyorum’ dedi. Kapıyı açık bırakarak banyonun önünde beni izledi. Ben duşumu aldım havluya sarıldım eşimle birlikte diğer odaya gittik. Bu esnada beni öldürmekten vazgeçtiğini düşünüp rahatladım. Tekrar kelepçeyi getirdi kaçmaya yeltendim ancak başaramadım. Beni yakaladı ellerim arkada olacak şekilde çok sıkı kelepçeledi. Yatamıyordum. Kelepçeyi çıkarmasını istedim. Bana ’Sessiz yat yoksa balkondan aşağı atarım seni. Gecenin karanlığında değil gündüz gözü ile öldürüp parçalayacağım’ dedi. Kızlarım diğer odada idi. Büyük kızımın kusma sesi geldi onlara bağırarak ’Yatın uyuyun öldürtmeyin kendinizi’ dedi. Yerde yer yatağında yattı ben yatakta ters kelepçeyle dönmeye çalıştıkça koltuktan ses çıkıyordu. Yanıma geldi kelepçeyi söktü ve önden ellerimi kelepçeledi ve yerdeki yer yatağının yanına yatırdı. Ben açık olan kanepenin alt boşluğunda idim. Beni buraya sıkıştırarak hareket etmemi engelledi. Bu şekilde eşim uyudu ben korku ve üşüdüğüm için sabaha kadar uyuyamadım. Sabah ezanı okunurken kendimden geçmişim. Eşim beni uyandırarak servisi yapıp geleceğini söyledi. ’Ben gelinceye kadar burada bekle geldiğimde yarım kalan işimi halledeceğim’ diyerek gitti. Evin dış kapısını kilitlemedi. Akşam ateş ettiği silah salonda duvara dayalı şekilde duruyordu. Baktım mekanizması yoktu. Beni öldürmesin diye silah aradım, ancak bulamadım."dedi.

"Kelepçeyi açamadı"

Evde sabit telefon olmadığını, kızlarının cep telefonunu eşinin sakladığını ve bulamadığını dile getiren İpek, "Kelepçenin anahtarını aradım, bulamadım. Kızlarım ile birlikte çay kaşığı ve saç tel tokaları ile kelepçeyi açmaya çalıştık ama açamadık. Kızımın yardımıyla üstümü çarşaf sardım ve komşumuz Turgut Yaraşlı’nın evine gittim. Evlerimizin arası yaklaşık 100 metre uzaklıktadır. Bunun sebebi eşim bazen milli parklardan ceza yememek için tüfeğini Turgut’un evine bırakır. Kapıyı Turgut’un eşi Semra Yaraşlı açtı, bana ’ne bu halin’ diye sordu. Ben de korkumdan bir şey söylemek istemedim. Sorularını yine kavga ettim diye geçiştirdim. Kendilerinde eşimin tüfeğinin olup olmadığını sordum. Semra bana tüfeğin kendilerinde olmadığını söyledi. Ben de eve gittim. Semra benim kelepçeli olduğunu görmemesi için ellerimi örtmüştüm. Evde çocuklarım ile birlikte eşimi beklemeye başladık. Çocuklarım sürekli bana ’Babamız bizi öldürecek mi?’ diye soruyordu. Hatta C. korkudan altına işedi. Bu arada eşimin arabasının sesini duyunca kızlarım, ’Anne babam geldi, bizi öldürecek mi? diye korkudan ağlamaya başladılar. Ben çocukların olduğu odadan çıktım evin girişindeki soldaki ilk odaya girdim. Eşim aşağıdan küfrederek ve bizi öldüreceğini söyleyerek eve çıkıyordu. Kapıya tekme atarak içeri girdi. Evin içinde bağırmaya başladı. Ben odanın bir köşesinde sinmiş bir şekilde duruyordum. Bu sırada daha önceden görmediğim odadaki küçük kuş silahı gözüme çarptı. Ellerim kelepçeli olmasına rağmen silahı elime aldım. Derdim bana sabaha kadar sistematik işkence yapan eşimi korkutmaktı. Bu arada odanın kapısı sert bir şekilde açıldı. Eşimle yüz yüze geldik. Aniden üstüme atılmaya kalkıştı. Bir arbede yaşanırken kontrolsüz şekilde silah patladı. Ben önce öldüğümü düşündüm. Sonra eşimin odanın kapı girişinde yığıldığını, kan aktığını gördüm. Hemen eşimin cebindeki cep telefonunu aldım. Telefonunu açmaya çalıştım. Şifresini bilmediğim için açamadım. Telefonu yüzüne gösterdim şifrenin açılması için. Ancak açılmadı. Sonra acil aramalar çıktı bende 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradım. Eşimi vurduğumu acil jandarma ve ambulansa haber verilmesini istedim. Yaşananların şokuyla eşimin başında çömelmiş vaziyette bekledim. Kapı çaldı jandarma ve ambulans geldi. Kelepçelerimi jandarma çözdü, ben de üzerimi giyindim. Daha sonra işlemler için gözaltına alındım. Ben bu yaşananlardan dolayı üzgünüm ve pişmanım. Ancak böyle kötü bir olay olmasaydı ben ve 2 kız evladım ölmüş olacaktı. Bana sabah kadar işkence yapan eşimi, namusumu temizledim" diyerek ifadesini tamamladı.

Melek İpek, jandarmadaki ifadesinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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