İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası isyan etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde oturan Ahmet S. (65), 13 Temmuz'da, eşi Özge S.'in Kütahya'nın Simav ilçesinin kırsal Karapınar Mahallesi'ndeki babası Ali Aktaş'a telefon açıp, "Kızını otobüse bindirdim, gönderdim" dedi. Ancak söylenen firmaya giden Aktaş, kızını burada bulamadı. Bunun üzerine Aktaş, Ahmet S.'yi tekrar arayıp kızını sordu. Bu kez Ahmet S, Özge S.'nin kendisinin değil, Sındırgı'da odunculuk yapan Yılmaz A.'nın yanında olduğunu söyledi. Aktaş, yakınları ile Yılmaz A.'nın evine gittiğinde kızı Özge S.'yi yarı baygın halde, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde buldu.

4 AY EVDE TUTULMUŞ

Özge S., kendisine bunu kimin yaptığını sorduklarında iddiaya göre, eşi Ahmet S. ve daha önce dini nikahla yaşadığı Cihan B.'nin annesi Elif B.'nin yaptığını söyledi. Özge S., eşi Ahmet S. tarafından 4 aydır evde tutulduğunu, bu durumu başkalarına söylemesi halinde ölümle tehdit edildiğini de anlattı.

HASTANE HASTANE DOLAŞTI, KURTARILAMADI

Yakınları tarafından Sındırgı Devlet Hastanesi'ne götürülen Özge S.'ye darp raporu verilip, taburcu edildi. Kütahya Simav'daki baba evine getirilen Özge S., burada fenalaşınca bu defa Simav Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenenin ardından eve gönderilen Özge S., daha sonra ailesi tarafından götürüldüğü Balıkesir Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastaneleri'nde muayene edilip evine gönderildi.

Özge S., 23 Temmuz'da yatağında yaşamını yitirdi. Bursa Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Özge S.'nin yakınları tarafından alınan cenazesi Karapınar mahallesine getirilip, toprağa verildi.