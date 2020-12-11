İşkenceyle öldürülen İtalyan öğrenci cinayetinde Mısır gizli servisi yetkililerine suçlama

Soruşturma sonucunu dün açıklayan Roma Savcılığı, Regeni'nin kaçırılması, işkenceye uğraması ve öldürülmesinden Mısır ulusal güvenlik ajansı yetkilileri Tariq Saber, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi ve Magdi Ibrahim Abdelal Sharif'in sorumlu olduğunu iddia etti.

Mısır'da sendikalarla ilgili doktora çalışması yapan Cambridge Üniversitesi öğrencisi Giulio Regeni 25 Ocak 2016'da kaybolmuştu. Regeni'nin cesedi 3 Şubat 2016'da Kahire yakınlarında bir yol kenarında bulunmuştu.

İtalyan savcılar, Mısır'da 2016'da öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni cinayetiyle ilgili olarak 4 Mısır gizli servisi yetkilisini adam kaçırma, işkence ve cinayetle suçladı.

Mısır makamları ise güvenlik yetkililerinin sorumlu olduğu iddialarını reddetmiş ve cinayetin suç çetelerinin işi olduğu gibi bir dizi farklı iddiada bulunmuştu. Mısırlı savcılar geçen ay "cinayetin failinin bilinmediğini" belirterek Regeni soruşturmasını durdurmuştu.

İtalyan basınında bugün yer alan detaylara göre, Mısırlı gizli servis görevlileri Regeni'ye 9 gün boyunca sopalar ve bıçaklarla işkence etmekle suçlanıyor.

İtalyan savcıların ifadelerine başvurduğu tanıklardan birinin şu sözleri İtalyan basınında yer aldı:

"Giulio'yu Mısır Ulusal Güvenlik binasında, milli güvenliğe karşı komplo kurduğundan şüphelenilen yabancıların getirildiği 13 numaralı odada gördüm. Demir zincirlerle bağlıydı, yarı çıplaktı ve göğsünde işkence izleri vardı. İtalyanca konuşuyordu, çıldırmış gibiydi. Çok zayıftı."

"İnsan hakları pazarlık konusu edilemez"

Soruşturma sonucunun açıklanmasının ardından Regeni ailesi, İtalya hükümetinden Mısır'a karşı net tavır almasını istedi. Aile, İtalya'nın Kahire büyükelçisini geri çekmesini, Mısır'ı "güvenli olmayan ülke" ilan etmesini ve bu ülkeyle yapılan ticari ve askeri anlaşmaların durdurulmasını istiyor.