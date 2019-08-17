İskender Aznaurov, Bakü’de şehitlikteki mezarı başında anıldı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Azerbaycan Temsilciliği Azerbaycan’ın milli kahramanı Ahıskalı İskender Aznaurov, 63’üncü doğum günü vesilesiyle Bakü’de şehitlikteki mezarı başında anıldı.

Bakü’de düzenlenen program kapsamındaki anma törenine, DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov, İskender Aznaurov’un eşi Gülhanım Aznaurova, DATÜB Gençlik Kolları Azerbaycan Temsilcisi Kenan İbrahimli, Ahıska davasına gönül veren Şahismayıl Zabitov ve gençler katıldı.

Aznaurov’un mezarı başında konuşan Memmed Şamilov, şehitlerin milletin manevi değeri olduğunu söyleyerek onlara her zaman sahip çıkacaklarını belirtti.

Milli kahraman Aznaurov’un eşi Gülhanım Azanurova, ziyarete gelen herkese teşekkür ederek, Ahıska Türklerinin tek milli kahramanını unutmadıkları için minnettar olduğunu söyledi.

