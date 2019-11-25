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İskender Evrenesoğlu hayatını kaybetti (İskender Evrenesoğlu kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 07:44 | Son Güncelleme

Kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen İskender Evrenesoğlu, ABD'nin Virginia Eyaleti Norfolk kentinde hayatını kaybetti.

İskender Evrenesoğlu hayatını kaybetti (İskender Evrenesoğlu kimdir?)

Kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Evrenesoğlu uzun yıllardır yaşadığı ABD'nin Virginia Eyaleti Norfolk kentinde hayatını kaybetti. Evrenesoğlu'nun ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSKENDER EVRENESOĞLU KİMDİR?

1942’de doğan İskender Evrenesoğlu, 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışmıştı.

İskender Evrenesoğlu 1942'de doğdu. Devlet Planlama Teşkilatı’nda planlama uzmanı olarak başladığı memuriyet hayatında müsteşar yardımcılığına kadar yükseldi. Daha sonra 'peygamber olduğunu' iddia eden Evrenesoğlu, sohbetlerde yaptığı İslam'a aykırı yorumlarla gündeme gelmişti.

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