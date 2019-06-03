İskender Paşa’nın torunları dedelerini unutmuyor

Trabzon’un en köklü ailelerinden İskender Ailesi’nin soy ağacı 507 yıl önce Trabzon’da yaklaşık 14 yıl valilik yapan İskender Paşa’ya dayanıyor.

Aile fertleri uzun yıllar yaptığı araştırmalar sonucu soylarının İskender Paşa’ya dayandığını belirlerken, her bayram öncesi Atatürk Alanı’nda bulunan dedelerinin yaptırdığı caminin avlusundaki mezarını ziyaret etmeyi ihmal etmiyorlar.

Aile fertlerini bir arada tutmak, akrabalar arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla 2006 yılında İskenderzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kurulduğunu belirten Dernek Başkanı Aydoğan İskender, bu amaçla zaman zaman çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

"Vâlilik’te Vezîrlik rütbesi almış ilk Osmanlı devlet adamlarından"

Dedelerinin Trabzon’a ve Osmanlı Devleti’ne büyük hizmetleri olduğunu hatırlatan İskender, “1512 yılında Yavuz Sultan Selim Han’ın padişah olmasının ardından Kastamonu ayanı olan Mustafa beyin oğlu İskender Paşa Trabzon Sancak Beyliği’ne atanmış. 1512 yılından 1533 yılına kadar geçen 21 yılda çeşitli tarihlerde yaklaşık 14 yıl Trabzon’da 4 dönem valilik yapmış. Valiliği döneminde şiîler Amasya’yı basmış ve Şahkulu tayfası şehri ele geçirmişti. Trabzon Vâlisi İskender Paşa Amasya’nın kurtarılmasına katılmış ve şehir geri alınmış. Yavuz Sultan Selim Han, 1514’te İran’a sefer açınca 140 bin kişilik ordunun malzeme, erzak ve donanımı Trabzon’dan Erzincan’a sevk edilmiştir. Trabzonlular Yavuz’u Çaldıran’da yalnız bırakmamıştır. Yine Anadolu’da Bozoklu Celal’in Mehdilik iddiasıyla ve 20 bin adamıyla Şebinkarahisar’ı ele geçirmesi Trabzon’a sorun olmuş, İskender Paşa kuvvetleri Bozoklu Celal’i öldürmüş, adamlarını yenmiştir" bilgilerini paylaştı.

1533 yılına kadar Trabzon Vâliliği’nde kalan İskender Paşa’nın bu dönemde şehrin imarına büyük önem verdiğini, hanlar, hamamlar, çeşmeler ve camiler de yaptırdığını kaydeden İskender "1529 yılında kendi adını taşıyan câmi ve medreseyi yaptırmış. Trabzon’un umumî güzelleşmesine çok çalışmış. Şimdiki Meydan ve çevresini o düzenlemiş. Ayrıca Hacı Kâsım Câmiî, Taşhân, Tabakhâne Câmiî onun valiliği döneminde yapılarak imar sürdürülmüştür. 1533 yılında Trabzon’da Vâli iken ölünce, kendinin yaptırdığı ve adını taşıyan İskender Paşa Câmiî’nin batı tarafındaki haziredeki mezârlığa defnedilmiş. Sandukalı, baş ve ayak şâhideleri mermerden olan mezâr, hazirenin ortasında bulunuyor. Tâlik şekilde yazılmış birkaç kelimelik çok sâde kitâbeli mezâr taşındaki kavuktan, İskender Paşa’nın Vezîr olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, Trabzon Vâlisi İskender Paşa, Vâlilik’te Vezîrlik rütbesi almış ilk Osmanlı devlet adamlarındandır. Günümüze yakın yaptırdığı caminin avlusunda yer alan İskender Paşa Medresesi yıktırılmış, batı tarafındaki mezarlık ise kaldırılmıştır. Burada sadece İskender Paşa’nın mezarı bırakılmıştır. Şuanki câmi etrafı vaktiyle vakıf bir meyvelikmiş, geliri câmi ihtiyaçlarına harcanırmış. Ancak bunlardan bugüne sadece camisi ve mezarı kalmış" ifadelerini kullandı.