İskender Paşa’nın torunları dedelerini unutmuyor

Trabzon’un en köklü ailelerinden İskender Ailesi’nin soy ağacı 507 yıl önce Trabzon’da yaklaşık 14 yıl valilik yapan İskender Paşa’ya dayanıyor. Aile fertleri uzun yıllar yaptığı araştırmalar sonucu soylarının İskender Paşa’ya dayandığını belirlerken, her bayram öncesi Atatürk Alanı’nda bulunan dedelerinin yaptırdığı caminin avlusundaki mezarını ziyaret etmeyi ihmal etmiyorlar. Aile fertlerini bir arada tutmak, akrabalar arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla 2006 yılında İskenderzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kurulduğunu belirten Dernek Başkanı Aydoğan İskender, bu amaçla zaman zaman çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

"İskenderzadeler Derneği 13 yıldır faaliyette"

Aile büyüklerinin geçmiş yıllarda yapmış oldukları araştırmalar neticesinde Trabzon’da ’İskender’ soyadı taşıyanların soy ağacının İskender Paşa’ya dayandığının tespit edildiğini belirten Aydoğan İskender "Bu doğrultuda 2006 yılında İskenderzadeler Derneği kuruldu. Dernek olarak 2006 yılından beri İskender Ailesi’nin fertlerini bir arada tutabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişlerimizi yad etmek noktasında her Ramazan ayında mevlit programları düzenleyip İskender Paşa’nın ruhuna ve geçmiş büyüklerimizin ruhuna dualar ediyoruz. Aileyi bir arada tutabilmek için her Ramazan ayında iftar programları düzenliyoruz. Her bayramdan önce de dedemizin mezarını aile büyüklerimiz ile ziyaret ediyoruz, ruhuna fatihalar gönderiyoruz" dedi.

İskender Paşa’nın torunlarının ağırlıklı olarak Trabzon’un Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinde yaşadığını ve şehir dışında da aile fertleri bulunduğunu ifade eden İskender, "Trabzon dışında Artvin’in Hopa ilçesinde, Sakarya-Karasu ve İstanbul’da yine yoğun olarak aile fertlerimiz bulunuyor. Dernek olarak zaman zaman bu birlikteliklerimizi sağlamak adına ziyaretler yapıyoruz. İskender ailesi olarak Trabzon’da yaklaşık 10 bin nüfusa sahibiz. İstanbul’da ağırlıklı olarak 3 bin civarında. Türkiye geneline yayılan nüfus yoğunluğumuz ise yaklaşık 35 bin 40 bini buluyor” diye konuştu.