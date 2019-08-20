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İskenderiye'deki Zerkani camisi yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 01:07 | Son Güncelleme

Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan İhlasiye Tarikatı'nın kurucusu Seyyidi Ebul İhlas ez-Zerkani'nin camisi yıkılarak türbesi başka bir bölgeye nakledildi

KAHİRE (AA) - Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan İhlasiye Tarikatı'nın kurucusu Seyyidi Ebul İhlas ez-Zerkani'nin camisi yıkılarak türbesi başka bir bölgeye nakledildi.

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, cami İskenderiye'deki Mahmudiye Çevre Projesi nedeniyle yıkılarak içerisinde yer alan türbe yoğun güvenlik önlemleri altında başka bir yere taşındı.

Haberde aynı isimle başka bir cami inşa edilerek, Zerkani'nin türbesinin oraya taşınacağı, proje kapsamında Zerkani Camisi ile 14 cami yapılacağı yer aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi birkaç gün önce yaptığı bir konuşmada, projenin bazı nedenlerden dolayı geciktiğini, ancak söz konusu engellerin çözüme kavuşturulduğunu söylemişti.

- İskenderiye'deki tarikatlar nakli kabul etti

Ahram'ın haberinde İskenderiye Sufi Tarikatları Birliği Başkan Yardımcısı Muhammed Safvet Fude'nin "Şeyh Zerkani'nin türbesinin başka bir yere taşınmasını kabul ettiği" kaydedildi.

Mısır'daki sufi tarikatları çatısı altında toplayan "Sufi Tarikatlar Birliği", Sisi yönetimine destek vermesiyle biliniyor.

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