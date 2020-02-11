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İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar sınıra gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 12:20 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar sınıra gönderildi

İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi.

Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.

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Kaynak: DHA

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iskenderun askeri sevkiyat

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