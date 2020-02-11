İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar sınıra gönderildi

\u0130skenderun'a trenle getirilen z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lar, tren gar\u0131nda vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara y\u00fcklendi. \nAskeri ara\u00e7 y\u00fckl\u00fc TIR'lar, geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda Suriye s\u0131n\u0131r\u0131ndaki birliklere hareket etti.\n\nKaynak: DHA\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyorPARTNERNe iPhone, ne de Samsung! Bak\u0131n \u015farj\u0131 en uzun giden telefonlar hangileriymi\u015f\u0130lgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! \u015eehir turu att\u0131
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