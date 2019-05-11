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İskenderun Başsavcılığından "cezaevinde işkence" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 00:29 | Son Güncelleme

Başsavcılık: - "Bahsi geçen hükümlülere aldırılan doktor raporlarında darp ve cebir izinin bulunmadığı belirtilmiştir"

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda işkence iddialarıyla ilgili, "Bahsi geçen hükümlülerin aldırılan doktor raporlarında darp ve cebir izinin bulunmadığı belirtilmiştir." açıklamasında bulundu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, genel disiplinin sağlanması, koğuşlarda emniyetin ve sükunetin hakim kılınması, hükümlü ve tutukluların diğer tutuklu ve hükümlüler üzerinde baskı oluşturmaması ve fiili durumların önlenmesi maksadıyla kısmi aramalar icra edildi ve lüzumlu görülen koğuşlarda değişiklikler yapıldı.

Aramalar neticesinde koğuşlarda bulunması yasak bazı eşyaların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı koğuşlardaki aramalarda, cop şekline getirilmiş süpürge sapları, yatakların süngerleri içine saplanarak gizlenmiş yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda çelik çiviler, ranza boşluklarına dolap altlarına gizlenmiş kesici-delici mahiyetteki eşyalar tespit edildi. İlgili hükümlüler hakkında tutanaklar tanzim edilerek disiplin soruşturmaları başlatılmış, bazı hükümlülerin bu nedenlerle koğuşları değiştirilmiştir. Koğuş değişikliklerini kabul etmeyerek fiziken direnen ya da tehdit ve hakaret içeren sözlerle karşı koyan hükümlüler hakkında da aynı tarihte tutanaklar düzenlenerek haklarında adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Bahsedilen olaydan sonra H.D, H.K, İ.A, M.E. ve M.A. isimli hükümlü aileleri Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek Cezaevindeki yakınlarına eziyet edildiğini beyan etmiştir. Bahsi geçen hükümlülere aldırılan doktor raporlarında darp ve cebir izinin bulunmadığı belirtilmiştir."

Açıklamada, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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hatay iskenderun

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