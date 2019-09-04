İskenderun Belediyespor’un eski kalecisi intihar etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, geçen sezon İskenderun Belediyespor’un kalesini koruyan Adem Kırdar (40), yayla yolunda intihar etmiş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun’da uzun yıllar çeşitli dönemlerde amatör ve bölgesel futbol takımlarında, son olarak da geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadelede eden İskenderun Belediyespor’un kaleciliğini yapan Adem Kırdar, Bekbele yayla yolunda tüfekle intihar etmiş halde bulundu.

Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Kırdar’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası Adem Kırdar’ın yapılacak otopsinin ardından Bekbele Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.



