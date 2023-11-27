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  4. İskenderun'da 4 okulda eğitime bir gün ara verildi! AFAD'tan açıklama geldi

İskenderun'da 4 okulda eğitime bir gün ara verildi! AFAD'tan açıklama geldi

27.11.2023 22:45 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahildeki bölgelerin fırtınada sular altında kalması nedeniyle 4 okulda eğitime bir gün ara verildi. AFAD'ta bölgeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İskenderun'da 4 okulda eğitime bir gün ara verildi! AFAD'tan açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi.

İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir” dedi.

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AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

AFAD'tan gelen açıklama şöyle;

"İskenderun ilçemizde deniz taşması sonucu su baskınları meydana gelmiştir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin ve Niğde il AFAD Müdürlüklerimizden personel, araç ve bot görevlendirmesi yapılmıştır.

Bölgeye;
815 personel ile
61 iş makinası sevk edilmiştir.

Deniz seviyesinin yükselmesi sebebiyle sahil yolu yaklaşık 80 cm su ile kaplanmış olup yol trafiğe kapatılmıştır.

Kurtuluş, Çay, Hürriyet, Süleymaniye ve Savaş olmak üzere 5 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintileri yapılmıştır.

Kızılay tarafından sıcak yemek ikramı yapılmaktadır.

43 ihbar alınmış olup ekiplerimizce mahsur kalan 2️⃣1️⃣2️⃣ vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."


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İskenderun Hatay
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