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İskenderun'da hasta almaya giden ambulans devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 01:04 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hasta almaya giden ambulans geri manevra sırasında yan yatarak devrildi.

İskenderun'da hasta almaya giden ambulans devrildi

Alınan bilgiye göre kaza İsmet inönü mahallesi 722 sokak üzerinde yaşandı.

Adresten hastayı alan 112 acil servis ambulansı harekete geçip hastaneye gitmek için geri manevra yaparken bozuk olan yol nedeniyle yan yatarak devrildi.

Yan yatan ambulansı kurtarmak için bölgeye çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de yardıma koştukları kazada Ambulansta bulunan hasta başka ambulansla hastaneye sevk edilirken devrilen ambulans bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada ölen yada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. (İHA)

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