İskenderun'da içerisinde çocukların da olduğu otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 8 yaralı

İskenderun'daki silahlı saldırı dün akşam saatlerinde Çankaya Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığına yakın bir bölgede meydana geldi. Selçuk E.'nin kullandığı otomobile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Saldırıda otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O., Özcan E., Erdal E., Muzaffer E. ile çocuklar Bade O., Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralanan sürücü Selçuk E. saldırı sonrası otomobili yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki İskenderun Devlet Hastanesi'ne kadar sürdü.



Yaralılardan Ebru O., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis şüphelilerden Koray K.'yi gözaltına alırken saldırıya uğrayan otomobil hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle götürüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralıların kaldırıldığı hastaneye ise tedbir amacıyla özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-DHA)



