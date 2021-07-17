İskenderun’da kamyonun freni boşaldı, faciadan dönüldü

Belen istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan içecek yüklü kamyonun iddialara göre freninin tutmaması paniğe neden oldu.

SOĞUKKANLI DAVRANIŞI FACİAYI ÖNLEDİ

İskenderun şehir merkezine doğru hızla ilerlemekte olan Abdulaziz Çetin idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyonu Mert Evler yokuşuna kırması ve aracı yan yatırması ile facia önlendi. Sürücüsünün soğukkanlı davranışı olası bir faciayı önledi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl da freni patlayan kamyon dehşeti yaşanan İskenderun’da muhtemel bir facia maddi zararla atlatılmıştı. Vatandaşlar bölgeye kaçış rampasının yapılması gerektiğini belirterek yetkililere seslendi. (DHA)

